«Ночь музеев» в Салехарде начнется с выступления фолк-группы «Матрена Ивановна» и фокусников

Фото: МВК им. И.С. Шемановского

Музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского приглашает салехардцев на «Ночь музеев», которая пройдет 16 мая. В этом году программа посвящена традициям и культурном наследии народов России.

Акция начнется концертом фолк-группы «Матрена Ивановна» и выступлением фокусников. А дальше каждый сможет выбрать площадку по душе: игра-реконструкция от «Школа Ермака», выступление поэтического клуба «Ямал», квиз «Дружба народов», встречи с диаспорами, а также караоке, PlayStation, черная комната «Найди ответ», фиджитал-турнир, TikTok-игры и даже древнерусский рэп-баттл!

Для малышей - мягкая зона, оригами и мастер-классы «Пластилиновая картина», «Мишка и ночь».

На основную программу вход свободный, на платные площадки - единый билет 1 500 рублей (доступно по Пушкинской карте).

