Салехардцу запретили использовать водолазного бота без документов

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Жителю Салехарда запретили использовать судно «Оленевод-1». Данное решение было принято судом по итогам проверки Новоуренгойской транспортной прокуратуры.

- Установлено, что в навигацию 2025 года местный житель эксплуатировал судно - водолазного бота «Оленевод-1» без пройденного освидетельствования, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Далее транспортный прокурор обратился в суд с иском, требуя запретить использование судна до получения необходимых документов.

Выслушав истца и ответчика, суд встал на сторону гособвинителя и удовлетворил его требования. Исполнение решения находится на контроле транспортной прокуратуры.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что прокуратура потребовала поднять судно, затонувшее в акватории Гыданской губы. Оно не только не дает свободно использовать водоем по назначению, но и негативно влияет на экологию.

