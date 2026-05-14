В Салехарде строят бизнес-центр с семейным рестораном и бильярдной

В Салехарде на улице Титова началось строительство бизнес-центра «Развитие». Сейчас инспекторы Госстройнадзора составляют программу проверок.

В четырехэтажном здании разместятся семейный ресторан с игровой комнатой, бильярдный зал, офисные помещения и переговорные зоны. Рядом обустроят парковку, проезды и проведут озеленение.

Проект реализует резидент Арктической зоны РФ. Земельный участок под строительство предоставлен муниципалитетом.

На сегодняшний день развитие предпринимательства - одно из важных направлений Салехарда. Только за 2025 год в городе реализовали 14 бизнес-проектов: открываются кафе, кофейни, рестораны, торговые объекты и предприятия сферы услуг. До конца 2026 года планируется запуск еще 15 новых объектов потребительского рынка.

