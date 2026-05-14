Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Суда на воздушной подушке продолжают перевозить пассажиров между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Суда на воздушной подушке возобновили работу в 7:45 утра. Первый рейс запланирован из Лабытнанги в Салехард», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что «подушки» встала вчера вечером из-за подвижки льда. Однако утром новых подвижек зафиксировано не было, и они продолжили свою работу.

Тем не менее, в скором времени на смену «подушкам» придут вертолеты. Они будут перевозить пассажиров с 7:00 до 18:00 по утвержденному расписанию. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании или в кассах.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.