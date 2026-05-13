Тазовчанин перебрал со спиртным и застрелил племянника

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Пьяный тазовчанин застрелил племянника и теперь имеет серьезные проблемы с законом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло в ночь с 11 на 12 мая 2026 года на территории фактории 5-6 Пески. Будучи в алкогольном опьянении, обвиняемый поссорился со своим племянником, схватил ружье и выстрелил ему в грудь.

- От полученного ранения он скончался на месте происшествия, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас северянин обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что пьяный салехардец до смерти забил родного отца и теперь предстанет перед судом.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.