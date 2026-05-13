Салехардские выпускники выбирают для сдачи обществознание и профильную математику

Салехардские выпускники активно готовятся к сдаче ЕГЭ. В этом году свои знания продемонстрируют 418 одиннадцатиклассников, сообщили в администрации окружной столицы.

Экзамены начнутся уже 1 июня. Первые предметы для сдачи - история, литература и химия.

Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание - его сдадут 188 человек, профильная математика - этот предмет выбрали 182 выпускника, а также биология и информатика - 96 и 83 школьника соответственно.

Историю планируют сдавать 68 человек, физику и химию - по 67 человек, английский язык - 46, литературу - 37, географию - 10. А базовую математику выбрали 235 выпускников.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в регионе расширяют систему поощрений для педагогов и талантливых школьников. Нововведения затронут педагогов-наставников, победителей и призеров олимпиад, а также участников профессиональных конкурсов.

