Качество питания в школьных столовых Нового Уренгоя оказалось под сомнением

Фото: прокуратура ЯНАО

Прокурор Нового Уренгоя Александр Петров совместно с сотрудниками Роспотребнадзора посетил школы и проверил качество питания в столовых. Итог оказался неутешительным - многочисленные нарушения.

- По результатам надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения, внесено восемь представлений об устранении нарушений закона, - прокомментировали в надзорном органе.

Кроме того, в отношении должностных лиц школ заведены двенадцать административных дел. В общей сложности им выписаны штрафы на сумму более 150 000 рублей.

Результаты проверки обсуждались на совещании в администрации города. По итогу были выработаны дополнительные меры по повышению качества питания детей.

