Фото предоставлено КП

Авиакомпания «Ямал» запустит дополнительный рейс из Тюмени в Новый Уренгой. Об этом говорится в официальных соцсетях авиаперевозчика.

Вылет из Тюмени назначен на 14 мая в 13:40. Приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании, в том числе по программе «Морошка». Для детей из многодетных семей действуют льготы.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что аэропорт Нового Уренгоя участвует в 29-й национальной авиационной премии «Крылья России». Он заявлен в номинации «Российский аэропорт года - лидер пассажирских симпатий». Оценить авиагавань предлагается по двум критериям: уровень комфорта и качество обслуживания при регистрации.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.