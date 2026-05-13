Фото: администрация Ноябрьска

Жителям Ноябрьска помогут найти потерянные велосипеды, самокаты и снегокаты. Все, что для этого нужно - обратиться в департамент имущественных отношений, сообщили в городской администрации.

«Если в 2025-м году вы потеряли велосипеды, самокаты и снегокаты, уточнить информацию о найденных транспортных средствах можно в департаменте имущественных отношений администрации города», - говорится в сообщении.

При обращении нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, и описать потерянный транспорт (цвет, модель, особые приметы, фото). Также не будет лишним показать документы на велосипед, самокат и снегокат.

Напоминаем, что департамент находится по адресу: ул. Республики, д. 47. Обращаться нужно в кабинет № 8 с 8:30 до 17:00 в будние дни. Уточнить информацию можно по номеру: +7(3496) 35-32-51.

