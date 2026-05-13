НовостиОбщество13 мая 2026 4:28

Опасный маневр на дороге обернулся для ноябрьского дрифтера двумя протоколами

Ноябрьского дрифтера привлекли к ответственности
Марина Прохорова
Фото: Госавтоинспекция Ямала

Ноябрьского дрифтера привлекли к ответственности. Опасный маневр на дороге попал в объектив камеры, а затем и в поле зрения автоинспекторов.

- При мониторинге соцсетей инспекторы обнаружили видео, на котором водитель «Тойоты» грубо нарушает Правила дорожного движения. Его личность была оперативно установлена, - прокомментировали в региональной Госавтоинспекции.

В итоге на водителя составили административные протоколы по двум статьям: за неправильную остановку или стоянку, за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части.

Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от рискованных маневров и строго соблюдать дорожные правила.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде поймали водителя-рекордсмена со 168 штрафами. Он задолжал 343 тысячи рублей.

