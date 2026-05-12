За прошедшие снежные выходные ямальцы более тридцати раз обращались за помощью к спасателям

Фото: департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО

За прошедшие снежные выходные, с 9 по 11 мая, работники «Ямалспаса» выезжали на вызовы более тридцати раз. Помощь потребовалась 66 ямальцев, из которых четверо - несовершеннолетние, рассказали в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

Основной пик выездов пришелся на 10 мая, когда юго-восточную часть Ямала накрыла снежная буря. Например, в Ноябрьске спасатели дежурили вблизи Карамовского поста - оперативно оказывали помощь автомобилистам.

Одно из самых серьезных происшествий случилось в Ямальском районе: на реке Малая Юмба провалился снегоход с четырьмя людьми. Спасатели в кратчайшие сроки выехали на вызов и через некоторое время нашли северян. Все они были доставлены в Яр-Сале.

С приходом бури спасатели перешли на режим повышенной готовности: на дежурстве находились 36 человек личного состава и более 27 единиц техники. А для экстренного выезда в случае ЧС был организован резерв из 78 сотрудников.

