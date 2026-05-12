Павел Бендюков из Муравленко погиб в ходе спецоперации

Фото: администрация Муравленко

Житель Муравленко Павел Бендюков погиб в ходе СВО. Печальную новость сообщили в городской администрации.

«Жители Муравленко проводят в последний путь военнослужащего Павла Николаевича Бендюкова. Он погиб при исполнении воинского долга во время спецоперации», - говорится в сообщении.

В зоне СВО мужчина служил пулеметчиком разведывательно-штурмовой бригады.

Всех, кто желает проститься с Павлом Николаевичем, ждут 13 мая к 12:30 в храме Преображения Господня.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что Муравленко отправил 700 килограммов гуманитарной помощи жителям Донбасса и военнослужащим. В нее вошли продукты, средства гигиены, теплые вещи, медикаменты, строительные инструменты и еще много необходимого.

