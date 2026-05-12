Участок дороги от Пурпе до Пуровска открыт для проезда без ограничений

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Участок от Пурпе до Пуровска открыт без ограничений. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Движение по участку Пурпе - Пуровск открыто без ограничений, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас все региональные дороги открыты для движения без ограничений.

Согласно прогнозу синоптиков, непогода продлится до конца рабочей недели, в связи с этим ограничения на дорогах могут быть введены в любой момент. Водителям рекомендуется воздержаться от загородных поездок, а если это невозможно - отправляться в дорогу только на зимней резине. Также нужно соблюдать правила дорожного движения и установленный скоростной режим.

