Яблоки, свинина и мороженая рыба упали в цене на Ямале

Фото предоставлено КП

В конце апреля - начале мая на Ямале подешевели яблоки, свинина и мороженая рыба. Информация об этом содержится на портале информационно-аналитической системы «Мониторинг Ямал».

Так, с 27 апреля по 4 мая заметнее всего подешевели яблоки - с 238 рублей до 234 за килограмм. Самая низка цена на фрукты наблюдается в Надыме - 168 рублей.

Бескостная свинина подешевела с 464 до 460 рублей. И вновь самая маленькая цена в Надыме - 325 рублей за килограмм.

А неразделанная мороженая рыба упала в цене с 258 до 255 рублей. Дешевле всего килограмм этого продукта можно купить в Приуральском районе - 162 рубля.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске распахнул свои двери новый ресторан, где можно отведать морепродукты. Гостям предлагают морских ежей, свежие устрицы, мидии и креветки. Кстати, на открытой кухне можно наблюдать за приготовлением блюд.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.