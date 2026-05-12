Ноябрьск продолжают расчищать от снега. Где ведутся работы?

Скриншот из видео

У ноябрьских дорожников продолжается горячая пора: в городе снова идет снег. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

- Сегодня на уборке дорог и улиц задействована вся имеющаяся спецтехника. В первую очередь расчищаются территорий возле социальных объектов, - подчеркнули в мэрии.

Сейчас снег убирают в поселках Самострой, СУ-80, МК-15, МК-87, микрорайоне Железнодорожников, около школы № 10. Чистятся тротуары на улицах Энтузиастов, Шевченко, Республики, Киевская, Муравленко, Советская, Лиственная.

Техника работает на проспекте Мира, улицах Республики, 60 лет СССР, 40 лет Победы, Цоя, Гагарина, Киевская, Ленина, Муравленко, на 3-м проезде промзоны и в других частях города. Также грейдеры чистят подъездные карманы у остановочных павильонов и дорогу от аэропорта до старого поста ГИБДД.

Напоминаем, что 10 и 11 мая Ямал накрыла сильнейшая буря: порывы ветра достигали 30 метров в секунду и сопровождались снегопадом. Особенно досталось Ноябрьску, Муравленко, Губкинскому и Пуровскому району. Все коммунальные и экстренные службы перешли на усиленный режим работы, закрылись дороги и аэропорты, а цены на такси взлетели до небес.

