Иркутянин надолго отправится в колонию за попытку сбыть наркотики в Новом Уренгое

В Новом Уренгое осудили жителя Иркутской области, приехавшего в газовую столицу для сбыта наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Действуя группой лиц по предварительному сговору, мужчина получил от некоего лица партию наркотиков, расфасовал их и часть разместил в тайниках-закладках, а оставшуюся хранил по месту своего проживания, - прокомментировали в мэрии.

В итоге силовики изъяли у мужчины более 401 грамма запрещенных веществ.

Суд признал иркутянина виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и приговорил его к восьми годам в исправительной колонии строго режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в 275 тысяч рублей.

