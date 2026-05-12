Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Дорога от Нового Уренгоя до Пангод открыта без ограничений. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- На дороге Новый Уренгой - Пангоды сняты ограничения. Движение осуществляется в обычном режиме, - прокомментировали в ведомстве.

А вот участок Пурпе - Пуровск открыт только для легковых машин на зимней резине.

Проезд по остальным участкам дорог открыт без ограничений.

Напоминаем, что 10 и 11 мая Ямал накрыла сильнейшая буря: порывы ветра достигали 30 метров в секунду и сопровождались снегопадом. Особенно досталось Ноябрьску, Муравленко, Губкинскому и Пуровскому району. Все коммунальные и экстренные службы перешли на усиленный режим работы, закрылись дороги и аэропорты, а цены на такси взлетели до небес.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.