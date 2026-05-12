Фото: администрация Надымского района

Житель Надымского района Павел Ракчеев погиб в ходе СВО. Печальную новость сообщили в администрации муниципалитета.

«Павел Ракчеев погиб при исполнении служебного долга во время спецоперации. Он до конца был верен своей Родине и навсегда останется для нас примером мужества и чести», - говорится в сообщении.

Глава района Дмитрий Жаромских, администрация и все жители приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким Павла.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что Надым оправил в зону спецопераций три автомобиля и гуманитарку. Технику для военнослужащих подготовили специалисты муниципального автотранспортного предприятия. После окончания рабочего дня они дорабатывали машины в соответствии с запросами бойцов.

