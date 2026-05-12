Кирилл Трапезников рассказал об обстановке в Тарко-Сале, который два дня заносило снегом

Скриншот из видео

Глава Пуровского района Кирилл Трапезников, направляясь на работу, рассказал об обстановке в Тарко-Сале, который два дня заносило снегом.

Так, все предыдущие дни дорожные и оперативные службы работали круглосуточно, в две смены. Сейчас же они занимаются очисткой тротуаров и основных проездов, в том числе и в частном секторе.

- Нам важно пробивать проезды, пусть даже пока в одну колею. Прошу отнестись с пониманием и немного подождать до полноценной очистки и вывоза снега, - обратился к землякам управленец.

Также, по его словам, управляющие компании обходят все дома, проверяют состояние кровель, подъездов. Возникшие отключения электричества оперативно устранены.

- Всем работникам профильных служб говорю большое спасибо. Коммунальные службы сделали все, чтобы в домах были свет, вода и тепло. А со снегом справимся, - подытожил Трапезников.

Комментарий Кирилла Трапезникова по поводу ситуации в городе

