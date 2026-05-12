В Новом Уренгое сбили ребенка, переходившего дорогу на зеленый свет

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал ребенок. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 11 мая на перекрестке ул. Первопроходцев - пр. Губкина в Новом Уренгое.

- Установлено, что около 16:00 водитель «Форда» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, - прокомментировали в ведомстве.

В результате пострадавшего госпитализировали в больницу и передали медикам.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 5 ДТП, а с начала года 1 492, в которых 10 человек погибли и 101 получил травмы, в том числе 11 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

