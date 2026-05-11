Работа судов на переправе Салехард - Лабытнанги приостановлена из-за непогоды

Движение судов на воздушной подушке между Салехардом и Лабытнанги временно прекращено 11 мая. Причиной тому - ухудшение погодных условий.

Температура воздуха в районе переправы упала до –3,8 градусов. Дует северо-западный, северный ветер 10-12 метров в секунду. По мнению перевозчика, в таких условиях выход на линию судов стал небезопасным.Информация о возобновлении движения появится позже.

Добавим, что на Ямале частично восстановили движение на трассах. Остаются закрытыми два дорожных участка: Губкинский - Новый Уренгой и Ноябрьск - Вынгапуровский.