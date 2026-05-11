В Губкинском запустили желтый «пазик» до железнодорожного вокзала

Сегодня, 11 мая с 11:00 от остановки «Олимп» запущен автобус «ПАЗ», который будет привозить и отвозить пассажиров в течение дня. Он следует по проспекту Мира до железнодорожного вокзала – остановка «Привокзальная» и обратно. Автобус легко узнать - он желтого цвета и его госномер 208.

Графика у него не будет. Автобус запущен для того, чтобы пассажиры поездов смогли добраться до вокзала или с вокзала. Из-за непогоды автобусное сообщение по городу парализовано. Такси не ходят.

- С 11:00 автобус выехал от «Олимпа», доезжает до остановки «Привокзальная», стоит там 15 минут и следует обратно.Возвращается на остановку «Олимп», снова 15 минут стоит - и опять отправляется до «Привокзальной». Так он будет курсировать до позднего вечера, – сообщили в администрации Губкинского.