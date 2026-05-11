На Карамовский пост до Ноябрьска открыли движение для автомобилей на зимней резине

С 9 утра 11 мая открылось движение от Карамовского поста до Ноябрьска и от границы округов до Муравленко. По данным тг-канала «Дороги и транспорт Ямала», проезд разрешен всем грузовым и легковым автомобилям, но только на зимней резине. При этом остается закрытым проезд по двум направлениям: Муравленко - Новый Уренгой и Ноябрьск - Вынгапуровский.

Погодные условия остаются сложными. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС в Пуровском и Красноселькупском районах прогнозируется очень сильный ветер порывами 25 метров в секунду и более, обильный снегопад и метель.

Госавтоинспекция Ямала просит водителей не выезжать на загородные дороги. При возникновении чрезвычайной ситуации звонить на единый номер вызова экстренных служб 112. Добавим, что в Новом Уренгое 10 мая отменили автобусы «Коротчаево–Новый Уренгой» и «Новый Уренгой–Коротчаево» (13 маршрут), автобуса по маршруту 22 (в районе Коротчаево). В настоящее время о возобновлении маршрутов не сообщается. Закрыто движение по участку Новый Уренгой–Коротчаево.