Депутат Максим Лазарев скончался в Салехарде в возрасте 48 лет

Фото: Заксобрание ЯНАО

Печальной вестью поделились 10 мая в Законодальном собрании Ямало-Ненецкого автономного округа. В возрасте 48 лет скончался Максим Лазарев - депутат ямальского парламента и руководитель депутатской фракции «Справедливая Россия».

- Нас покинул человек, чьё имя для многих ямальцев стало синонимом справедливости. Коренной салехардец, Максим Николаевич чувствовал родной округ всей душой и как никто другой понимал чаяния людей. Он посвятил себя заботе о земляках и считал своим долгом добраться до каждого, даже самого отдалённого уголка Ямала, чтобы выслушать, поддержать и помочь в решении проблем. Светлая память о Максиме Николаевиче – не просто народном избраннике, но и смелом и неравнодушном человеке, любящем сыне, брате, отце, муже, верном друге – навсегда останется в наших сердцах. Искренне скорбим вместе с родными и близкими, – сообщается на сайте Заксобрания Ямала.

Максим Лазарев родился 14 февраля 1978 года. В 2001 году окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию.

Последнюю публикацию на своей странице депутат сделал 1 мая текущего года, где рассказал о поездке в Раменское. Здесь же вместе с однопартийцами он высадил деревья в память о героях и провел общественную акцию для женщин. Причина смерти Максима Лазарева не известна.