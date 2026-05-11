Снегопад, метели и штормовой ветер: погода на Ямале 11 мая 2026 года

В понедельник, 11 мая, в Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный, северный 8-13 метров в секунду, в Надымском, Пуровском, Тазовском и Красноселькупском районах порывы ветра 18-23 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3…+2 градуса, местами до -8 градусов. Метель и гололед.

В Салехарде переменная облачность и без осадков. Утром ветер северо-западный 5-8 метров в секунду и -5 градусов. Днем ветер северный 7-10 метров в секунду и -3 градуса. Вечером -2...-4 градуса, ветер утихнет до 4-8 метров в секунду.

В Новом Уренгое пасмурно и сильный снегопад. Утром -9 градусов, ветер северо-западный 13-19 метров в секунду. Днем ветер усилится до 13-21 метра в секунду и -8 градусов на термометре. Вечером -7 градусов, ветер ослабнет до 7-15 метров в секунду.

В Ноябрьске пасмурно и вечером снегопад. Утром -7 градусов, ветер северо-западный 8-11 метров в секунду. Днем ветер усилится до 8-16 метров в секунду, на термометрах -5...-6 градусов. Вечером -5 градусов, ветер сменится на западный и ослабнет до 4-10 метров в секунду. ВНИМАНИЕ: ЕДДС Ноябрьска информирует: в связи с неблагоприятными погодными явлениями нахождение на улице не рекомендуется и небезопасно. Рекомендуется ограничить выезд за город.

В Надыме облачная погода и вечером снегопад. Утром -6 градусов, северо-западный ветер 10-13 метров в секунду. Днем ветер усилится до 14 метров в секунду и -5...-4 градуса. Вечером ветер будет таким же как и утром и -4 градуса.