В Ямальской тундре с 9 мая ищут пропавшего оленевода

В ЕДДС Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа поздним вечером 9 мая поступило сообщение, что в тундре потерялся оленевод.

- В 21:22 по системе 112 поступило телефонное сообщение от гражданина С. о том, что его брат А. выехал на снегоходе «Ямаха» из чума район озера Пенто на факторию Хадынто и до настаящего времени не вернулся. Он просит оказать помощь в поиске родственника, - говорится в сообщении.

Информация о пропавшем была направлена в ЦУКС ЯНАО, РДДС ЯНАО, Ярсалинский «Ямалспас» и УМВД Ямальского района. Мужчину до настоящего времени не обнаружили.

В ЕДДС добавили, что 9 мая семья оленеводов в составе троих взрослых и одного ребенка застряла на снегоходе с санями в трех километрах от села Яр-Сале. На помощь к ним выехала группа Ярсалинского «Ямалспаса». В итоге помощь тундровикам оказали помощь люди, проезжавшие на попутном транспорте.