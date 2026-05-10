НовостиПроисшествия10 мая 2026 5:44

Ранним утром на трассе в Лабытнангах в ДТП погибли 2 человека и 1 получил травмы

Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ЯНАО

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ранним утром, 10 мая, на 1 м километре автодороги «Подъезд к станции Обская» под Лабытнангами. Погибли два человека и один пострадал.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

По данным Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа, в 05:21 водитель автомобиля BMW на большой скорости вылетел с дороги и врезался в опору дорожного освещения. От удара водитель и пассажирка 2002 и 2006 годов рождения скончались на месте ДТП еще до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир 2007 года рождения госпитализирован в больницу.

Прокуратура по данному факту организовала проверку.

Фото: прокуратура ЯНАО

- Правоохранительными органами проводится проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры. Также будет дана оценка безопасности дорожного движения на данном участке. Для координации правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор города Петр Юшков, - сообщили в прокуратуре ЯНАО.