Ранним утром на трассе в Лабытнангах в ДТП погибли 2 человека и 1 получил травмы

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ранним утром, 10 мая, на 1 м километре автодороги «Подъезд к станции Обская» под Лабытнангами. Погибли два человека и один пострадал.

По данным Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа, в 05:21 водитель автомобиля BMW на большой скорости вылетел с дороги и врезался в опору дорожного освещения. От удара водитель и пассажирка 2002 и 2006 годов рождения скончались на месте ДТП еще до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир 2007 года рождения госпитализирован в больницу.

Прокуратура по данному факту организовала проверку.

- Правоохранительными органами проводится проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры. Также будет дана оценка безопасности дорожного движения на данном участке. Для координации правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор города Петр Юшков, - сообщили в прокуратуре ЯНАО.