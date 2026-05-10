Автобусное сообщение между Губкинским и Пурпе 10 мая приостановлено из-за непогоды

На Ямало-Ненецкий автономный округ 9 и 10 мая обрушились снегопады, сильный ветер до 25 метров в секунду и более. В некоторых населенных пунктах выпало аномальное количество осадков. Метели и гололед сделали опасным движение по трассам.

Из-за неблагоприятных погодных условий, 10 мая автобусное сообщение между Губкинским и Пурпе было приостановлено.

- Дополнительно сообщаем: возможны изменения в расписании движения автобусных маршрутов. Неблагоприятные погодные условия могут привести к задержкам в пути. Мы прилагаем все усилия для минимизации неудобств и обеспечения своевременного прибытия транспортных средств, - рассказали в администрации города Губкинский.

Водителям настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок или ограничить движение по дорогам, если в этом нет острой необходимости.