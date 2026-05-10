Стойкий минус и сильный ветер: погода на Ямале 10 мая 2026 года

В воскресенье, 10 мая, на Ямале синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду,, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, по западной половине преимущественно без осадков. В отдельных районах метель, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы 18-23 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0…-5 градусов, местами до -10 градусов, по крайнему -2...+3 градуса.

В Салехарде переменная облачность, без осадков. Сейчас -4 градуса, ветер северный 3-7 метров в секунду. Днем -3...-4 градуса, ветер усилится до 10 метров в секунду. Вечером -5 градусов, ветер тот же 6-8 метров в секунду.

В Новом Уренгое пасмурно и снегопад, днем сильный. Утром -7 градусов, ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Днем -8 градусов, ветер сменится на северный и усилится до 11-19 метров в секунду. Вечером -9 градусов и сила ветра уже 12-20 метров в секунду.

В Ноябрьске пасмурно и с утра до ночи сильный снегопад. Сейчас -1 градус, северо-восточный ветер 6-12 метров в секунду. Днем тоже -1 градус, ветер сменится на северный и усилится до 10-20 метров в секунду. Вечером -6 градусов, ветер северо-западный 11-23 метров в секунду.

В Надыме пасмурно и только к ночи ожидается небольшой снег. Сейчас -5 градусов, ветер северный 8-13 метров в секунду. Днем -4 градуса, ветер усилится до 9-16 метров в секунду. Вечером -6 градусов и ветер 8-15 метров в секунду.