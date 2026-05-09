ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Ямал
НовостиПроисшествия9 мая 2026 7:48

На Ямале на снегоходе под лед провалилась семья с ребенком

Нина БАРИНОВА
Оленеводы толпой поехали на снегоходе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа 8 мая под лед в районе фактории Паюта провалилась семья оленеводов. Утром трое взрослых и ребенок на снегоходе с санями провалились под лед возле реки Ензоръяха. Весенний лед не выдержал тяжесть техники с людьми. На место отправились сотрудники «Ямалспаса».

По данным ЕДДС Приуральского района, спасатели быстро обнаружили пострадавших. Снегоход ушел под воду, но люди успели выпрыгнуть из него. Двое взрослых и ребенок от эвакуации отказались, еще одного человека доставили в Лабытнангскую больницу.