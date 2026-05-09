С 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравил северян губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

- 9 мая душу каждого из нас наполняет особое чувство единения с ближними и гордости за Родину. Мы вспоминаем героев наших семей и думаем об огромной силе стойкого, несломленного народа, победившего немыслимое зло. Ни один подвиг не сравнится с подвигом самоотречения и мужества, который наши предки день за днём совершали на фронте и в тылу. Вся наша сегодняшняя жизнь: тепло родного дома и смех детей, греющие душу воспоминания и надежда на завтра — их заслуга. Они продолжают жить в каждой минуте радости, в каждом шаге, который мы делаем в будущее. Они продолжают жить, пока мы храним память о них. Вечная память павшим героям. Вечная слава героям живым. С Днём Великой Победы, – обратился к ямальцам в своих соцсетях Дмитрий Артюхов.

Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил жителей Ямала с Днем Победы

Отметим, что сегодня во всех муниципалитетах Ямала проходят массовые мероприятия в честь праздника. Так, в Новом Уренгое возле городской администрации подняли копию Знамени Победы – это штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, ставший Знаменем Победы, был установлен на крыше Рейхстага. Это событие стало символом окончания Великой Отечественной войны.

В Губкинском в сквере имени И.М. Губкина состоялась торжественная церемония поднятия Знамени Победы и в Аксарке Знамя Победы взмыло в небо.