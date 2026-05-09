В Ноябрьске живут 13 ветеранов Великой Отечественной войны

На 9 мая 2026 года в городе Ноябрьске проживают 13 ветеранов Великой Отечественной войны. К ним относятся труженики тыла, вдовы участников войны, блокадники и узники концлагерей. Об этом рассказал в своих соцсетях глава города Алексей Романов.

- Каждый из них знает истинную цену мира и может рассказать, как приближался великий день. Их стойкость, самоотверженность и вера в Победу – пример для всех нас. Мы помним и гордимся нашими прадедами и дедами, которые без колебаний встали на защиту Отечества: теми, кто сложил голову на поле боя, кто погиб в фашистских застенках, кто потом и кровью ковал Победу в тылу, приближая светлый час освобождения. Есть вечный срок жизни для героев — он измеряется не годами, а нашей памятью, – поздравил он ветеранов.