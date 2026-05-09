В Гыде простятся с погибшим на СВО Иваном Яптунаем

Фото: администрация Тазовского района

Похоронка прилетела в Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа из зоны проведения специальной военной операции. В ходе выполнения боевой задачи погиб житель Гыды Иван Яптунай.

- При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Иван Яптунай. Для родных и близких это невосполнимая утрата. Приносим глубокие соболезнования семье Ивана. Светлая память человеку, вставшему на защиту Родины, – рассказали в администрации Тазовского района.

Ивана Яптуная похоронят в Гыде на родной земле.