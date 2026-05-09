День Победы на Ямале будет пасмурным и холодным

9 мая на Ямале будет холодным Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 9 мая, в Ямало-Ненецком автономном округе будет облачная, преимущественно без осадков погода. Днем воздух прогреется от -3 до +7 градусов. Ветер северо-западный и северо-восточный 6–13 метров в секунду.

В Салехарде утром переменная облачность, без осадков и -3 градуса. Днем пасмурно, осадков не ожидается, -2...-4 градуса. Вечером мокрый снег, переходящий в снег и -4 градуса. Ветер северо-западный с переходом на северный и северо-восточный к ночи 3-8 метров в секунду.

В Новом Уренгое весь день переменная облачность, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Утром -3 градуса. Днем -1...-4 градуса. Вечером до -8 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду.

В Ноябрьске утром переменная облачность и +4 градуса. Днем пасмурно, без осадков, +6...+7 градусов. Вечером облачно, дождь, переходящий в дождь со снегом, +1 градус. Ветер юго-восточный, восточный 3-11 метров в секунду.

В Надыме преимущественно пасмурная погода, днем возможен небольшой дождь со снегом. Сейчас -1 градус. Днем +1...+2 градуса. Вечером до -4 градусов. Ветер западный, северо-западный, северо-восточный 3-10 метров в секунду.