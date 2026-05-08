Праздничный автопробег «Бессмертного полка» прошел в Губкинском

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском прошел праздничный автопробег «Бессмертного полка». По улицам проехала колонна автомобилей, украшенных флагами, георгиевскими лентами и портретами родственников - героев Великой Отечественной войны, сообщили в городской администрации.

Громкие звуки клаксонов, разлетевшиеся над городом в этот день, - символичное «Спасибо Победителям!».

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском установили новый рекорд России: более полутора тысяч жителей выстроились в слово «Победа» и распахнули черно-оранжевые зонты. Участие в масштабной акции приняли горожане всех возрастов: те, кто лично слышал об ужасах войны от своих родных и те, кто знает о событиях далеких лет только со страниц учебников. Но не взирая на разницу в возрасте, все губкинцы оказались едины в одном - забывать подвиг предков нельзя!

