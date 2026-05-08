Фото: администрация Надымского района

Из-за утечки на магистральном водопроводе надымчане столкнутся с ухудшением качества воды. Об этом сообщили в районной администрации.

«В связи с выявлением утечки на магистральном водопроводе специалисты АО «Ямалкоммунэнерго» проводят плановые переключения. В результате этих работ будет наблюдаться временное ухудшение качества водоснабжения для потребителей города», - говорится в официальных соцсетях мэрии.

Уточнить информацию можно по телефону: 50-20-71.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме официально заработали обновленные водоочистные сооружения. Работы по их строительству начались еще в 2023 году. За это время сотрудники «Ямалкоммунэнерго» заменили емкости чистой воды, установили дополнительные резервуары для сырой и промывной воды, смонтировали современные контактные осветлители. Кроме того, были обновлены все технологические трубопроводы и оборудование, отремонтированы кровля и стены фильтровального зала.

