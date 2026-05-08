Модель истребителя И-16 в натуральную величину установили у аэропорта Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В преддверии Дня Победы на привокзальной площади новоуренгойского аэропорта установили модель истребителя И-16 в натуральную величину. Об этом сообщили в городской администрации.

Ранее макет самолета несколько раз возглавлял колонну авиаторов города, которая шла по центральной улице во время праздничных шествий ко Дню Победы.

А в прошлом году истребителю дали новую жизнь, и теперь макет выставляется у аэропорта перед 9 мая, а все желающие могут сфотографироваться с ним.

Кстати, в народе такой вид истребителя называли «Ишак» или «Ишачок», а разработали его в начале 30-х годов. Советский одномоторный моноплан был первым истребителем с убирающимися шасси и бронеспинкой. Примечательно, что первый полет на нем совершил известный лётчик Валерий Чкалов.

Напоминаем, что в Новом Уренгое празднование 9 Мая начнется с «Маршрута Победы» в городском транспорте, далее пройдет торжественное поднятие копии Знамени Победы, а следом - шествие «Бессмертного полка».

Основные гуляния развернутся на городской площади: прямая трансляция Парада Победы, концерт «Помним! Славим! Гордимся!», полевая кухня, торговые площадки и выставка техники.

А с Ленинградского проспекта можно будет увидеть полет вертолетов над городом.

