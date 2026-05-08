Двух красноармейцев подняли юные салехарды в лесах Ленинградской области

Фото: администрация Салехарда

Салехардский поисковый отряд «Афганец» поднял останки двух красноармейцев, участвовавших в попытках прорыва блокады Ленинграда. Сейчас ребята находятся на межрегиональной вахте «Любань» в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили в городской администрации.

Так, 24 апреля ребята обнаружил на нейтральной полосе останки первого бойца и сохранившиеся при нем ложку, пряжку ремня, бритву, пуговицу со звездой и две пуговицы от обмундирования. А 3 мая совместно с отрядом «Неизвестный солдат» северяне подняли второго боца, при нем - пуговица со звездой, алюминиевая ложка и патроны к винтовке Мосина. Их останки захоронят с воинскими почестями.

Фото: администрация Салехарда

Кроме того, были найдены гильзы, диски к пулемету Дегтярева, фрагменты винтовок Мосина и солдатские фляжки.

На местах раскопок «афганцы» установили вешки с красной звездой, изготовленные в рамках проекта «Звезда герою».

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что приуральские школьники-поисковики подняли своего первого бойца Красной Армии.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.