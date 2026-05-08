Жительница Нового Уренгоя хотела получить водительские права без экзаменов и лишилась 170 тысяч рублей

Жительница Нового Уренгоя хотела получить водительские права без экзаменов и поплатилась за это рублем. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Все произошло в августе 2025 года. Женщина решила получить водительские права без экзаменов и решила дать взятку через посредника - 50 000 рублей. Однако последний так и не передал деньги полицейским.

- Посредник не передал деньги и распорядился ими по своему усмотрению. В связи с этим преступление не было доведено до конца по не зависящим от фигурантки обстоятельствам, - прокомментировали в ведомстве.

Суд признал новоуренгойку виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий) и приговорил ее к штрафу в 120 000 рублей. Кроме того, 50 000 рублей и телефон, через который женщина переводила деньги, конфискованы в доход государства.

