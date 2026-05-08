Самую высокую точку Салехарда подготовили ко Дню Победы

Самую высокую точку Салехарда - мост «Факел» - подготовили ко Дню Победы: на нем разместили копию Знамени Победы. Об этом сообщили в городской администрации.

Также копии Знамени Победы разместят на здании администрации и торжественно поднимут на главном флагштоке окружной столицы.

В общей сложности на улицах разместили 40 тематических праздничных конструкций и около 30 малых архитектурных форм. А н фонарных столбах устанавливают около 50 тематических консолей.

Основные праздничные площадки оформят на площади у «Геолога», у Ямальской филармонии и на улице Ленина, где традиционно установят Стену Памяти.

- День Победы - особый праздник для всей нашей страны. Все силы городских служб направлены на то, чтобы Салехард встретил 9 Мая достойно. Мы сохраняем историческую память и передаем нашим детям чувство гордости за подвиг ветеранов, - говорит первый заместитель главы Салехарда Андрей Барышников.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в День Победы жители Салехарда присоединятся к шествию «Бессмертного полка». Сбор участников назначен в 10:00 возле дома № 30«А» по улице Чубынина, а старт - в 10:30. Сначала салехардцы пройдут по улице Чубынина, далее поднимутся на мост «Факел», затем завернут на проспект Молодежи и по итогу окажутся в парке Победы.

