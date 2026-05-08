Новоуренгойские врачи первыми в регионе провели трансбронхиальную криобиопсию легкого

Новоуренгойские врачи первыми в регионе начали выполнять трансбронхиальную криобиопсию легкого. Это процедура включает взятие образца из легкого прямо через дыхательные пути, сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

- С помощью специального зонда, который «примораживает» кусочек ткани, врачи берут образец прямо через дыхательные пути. Такой подход используют для точного подтверждения тяжелых заболеваний, в том числе онкологических, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, данный метод позволяет оперативно определить болезнь, снизить риски для пациента, поскольку он не требует разрезов, и быстрее начать правильное лечение.

Первым пациентом стал мужчина с подозрением на онкологию легких, которую долгое время не удавалось подтвердить гистологически. С помощью гибкого бронхоскопа и криозонда врачи взяли образец ткани и отправили на исследование.

