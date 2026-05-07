В Салехарде презентовали десерт тундровика с морошкой и пищевым золотом

Фото: Дания Соболева, Ямал-Медиа

«Десерт тундровика» может стать новой визитной карточкой арктической гастрономии. Блюдо - результат необычного сочетания северных ягод, современных кулинарных технологий и авторской подачи, сообщили в администрации окружной столицы.

И теперь этот десерт умеют готовить студенты Ямальского многопрофильного колледжа, а научил их частник проекта «Битва шефов» Сергей Барановский. Он провел мастер-класс, на котором показал, как превратить ямальскую морошку в нежное сливочное парфе с элементами кулинарного золота. Секрет успеха - в уникальных северных продуктах.

- Возможно, совсем скоро десерт смогут попробовать гости салехардских кафе и ресторанов, - отметили в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде выбрали десерт, лучше всего ассоциирующийся с городом. Им оказалось пирожное «Полярный круг» со вкусом карамели, голубики и с кедровыми орехами.

