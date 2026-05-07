Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Военкомат Салехарда и Шурышкарского района переехал в новое двухэтажное здание. Оно находится на улице Объездной и занимает 548 квадратных метров, сообщили в пресс-службе губернатора.

Перед переездом двухэтажку полностью отремонтировали и оснастили мебелью с оргтехникой.

- Мы систематически поддерживаем федеральные структуры, в том числе военные комиссариаты. Это место, откуда ямальские ребята уходят защищать Родину, и важно, чтобы старт их пути был в комфортных условиях, - сказал губернатор Дмитрий Артюхов, осматривая здание.

Также он отметил, что сегодня военкоматы - это еще и ключевое звено в решении многих вопросов семей бойцов спецоперации. Прием родственников должен быть быстрым, современным, без барьеров и очередей. А новое здание полностью отвечает этим критериям.

Напоминаем, что на Ямале ведется активная модернизация военных комиссариатов: уже отремонтированы здания военкомата и призывного пункта в Новом Уренгое, военкомат в Лабытнанги, построено модульное здание в Яр-Сале. Кроме того, за последние несколько лет в большинстве комиссариатов прошло масштабное обновление техники и мебели.

