Военный фельдшер из Ноябрьска за год вынес с поля боя триста раненых

Фото: Алексей Романов

Глава Ноябрьска Алексей Романов встретился с участником СВО Дмитрием. Сейчас боец находится в отпуске.

Дмитрий отправился в зону спецоперации в 2024 году, а до этого он участвовал в охране гуманитарных грузов, доставляемых в ДНР. Сейчас мужчина служит фельдшером и все время находится на линии боевого соприкосновения. Его заслуга - это сотни спасенных жизней: только за год он вынес с поля боя более 300 солдат.

Для молодого человека Ноябрьск - родной дом. Здесь прошло его детство, он учился в школе и занимался армейским рукопашным боем. В медколледже получил профессию тактического фельдшера.

«Дмитрий поблагодарил ноябрян за гуманитарную помощь, ну а мы обязательно продолжим поддерживать наших ребят в зоне СВО», - написал в своих соцсетях Алексей Романов.

