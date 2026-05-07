Администрация Нового Уренгоя поделилась схемой размещения колонн «Бессмертного полка»

Фото: администрация Нового Уренгоя

В День Победы новоуренгойцы выстроятся в единую колонну, и по городу пройдет «Бессмертный полк».

Согласно схеме, колонна «Бессмертного полка» пройдет прямо за парадом. В шествии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, участники вооруженных конфликтов, коллективы предприятий и организаций, учащиеся и студенты, представители общественных и политических организаций.

Маршрут следования - проспект Ленинградский. Начало построения колонны назначено на 10:30, а самое шествия начнется в 11:00.

Обращаем внимание, что организовано пять входных групп:

- на улице Юбилейная - в районе дома №1;

- на улице Юбилейная - в районе ДЦ «Ямал»;

- на улице Ямальская - в районе Богоявленского собора;

- на улице Ямальская - в районе Южного рынка;

- на пересечении улиц Новая и Сибирская.

