Завхоз новоуренгойской средней школы «Перспектива» пять лет брал взятки

Завхоз новоуренгойской средней школы «Перспектива» предстанет перед судом. Он оказался падок на взятки, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Целых пять лет, с 2018-го по 2023-й годы, мужчина получал взятки от руководителя коммерческой организации. Взамен он способствовал заключения со школой контрактов на поставку различного оборудования и мебели, причем на наиболее выгодных для предприятия условиях. В общей сложности завхоз «заработал» 160 000 рублей.

Новоуренгойца будут судить по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Максимальное наказание - до 12 лет лишения свободы.

