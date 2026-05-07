В мае из-за перевозки вахтовых бригад на переправе Салехард - Лабытнанги возможны очереди

Ямальский департамент транспорта и дорожного хозяйства вновь предупредил северян об очередях на переправе Салехард - Лабытнанги, связанных с перевозкой вахтовых бригад.

- По информации компании «Газпромтранс», в апреле и мае планируется перевозка вахтовых бригад. Из-за большого количества пассажиров может образоваться очередь на транспорт, курсирующий между Салехардом и Лабытнанги, - прокомментировали в ведомстве.

Со стороны Лабытнанги перевозки запланированы 12, 18, 21, 24 и 30 мая. Со стороны Салехарда - 9, 15, 18 и 27 мая.

Северян просят учесть данную информацию и заранее планировать свои поездки.

Напоминаем, что движение по ледовой переправе Салехард - Лабытнанги прекратилось в ночь на 29 апреля. Теперь пассажиров перевозят суда на воздушной подушке. Первый рейс отправился в 6:45 утра со стороны Лабытнанги, последний запланирован на 23:00 со стороны Салехарда. Стоимость проезда для взрослого с картой «Морошка» составляет 200 рублей, без - 260 рублей. Детям проезд обойдется в 100 и 130 рублей соответственно. Провоз 10 килограммов багажа добавит к стоимости 20 или 26 рублей. Приобрести билеты можно в павильонах на обеих сторонах Оби.

