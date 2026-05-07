Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске торжественно поднимут копию Знамени Победы - флага, водруженного в 1945 году над Рейхстагом. Об этом сообщили в городской администрации.

Церемония пройдет 9 мая в 10:00 на площади у здания администрации Ноябрьска.

- Это мероприятие - дань глубокого уважения ветеранам и память о героизме миллионов соотечественников, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, - подчеркнули в мэрии.

Присоединиться к памятному событию приглашают всех жителей и гостей города.

Напоминаем, что также 9 мая в Ноябрьске пройдет шествие «Бессмертного полка». Желающих принять участие ждут у остановки «Улица Ленина» к 11:30, а старт колонны назначен ровно на 12:00.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском установили новый рекорд России: более полутора тысяч жителей выстроились в слово «Победа» и распахнули черно-оранжевые зонты. Участие в масштабной акции приняли горожане всех возрастов: те, кто лично слышал об ужасах войны от своих родных и те, кто знает о событиях далеких лет только со страниц учебников. Но не взирая на разницу в возрасте, все губкинцы оказались едины в одном - забывать подвиг предков нельзя!

