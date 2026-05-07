Более двухсот ямальцев реэвакуировали бригады санавиации с начала года

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Ямальская санавиация не только доставляет людей на лечение, но и обратно домой. Как рассказали в окружном департаменте здравоохранения, с начала года были реэвакуированы более двухсот человек.

Ранее ямальцам, отправляющимся домой после больницы, приходилось ждать регулярные рейсы, но с 2025 года все изменилось. За это время обратно к месту жительства доставлено более 680 человек.

Больше всего реэвакуация востребована у жителей отдаленных территорий, особенно тундровиков. В числе лидеров - Тазовский район с 48% от общего числа. На втором месте Ямальский район - 41%.

Напоминаем, что на Ямале работают четыре подразделения санитарной авиации - в Салехарде, Тарко-Сале, Тазовском и Ямальском районах. За каждым закреплен вертолет МИ-8.

С начала 2026 года бригады санавиации выполнили 790 заданий и вывезла для оказания экстренной помощи 782 пациента, из которых 150 - дети, в том числе 46 малышей до года. Общий налет часов составил 2 273.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.