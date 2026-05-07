В Тарко-Сале началось строительство нового дома на 50 квартир

Фото: Госстройнадзор ЯНАО

В Тарко-Сале на улице Геологов началось строительство нового дома. Как рассказали в профильном департаменте, это будет шестиэтажка на 50 квартир.

Сейчас специалисты госстройнадзора составляют программу выездных проверок. Особенно важно посетить стройплощадку в первые дни, когда закладываются качество и безопасность будущего объекта.

- Важно изначально организовать строительную площадку в полном соответствии с требованиями - от ограждения территории до санитарно-бытовых условий, - подчеркнули в ведомстве.

Для оценки этих параметров в регионе разработан комплекс мероприятий. Один из механизмов - программа добровольной оценки строительных площадок «Знак качества - проверено стройнадзором». Участие в программе позволяет подтвердить соблюдение ключевых стандартов организации строительства и повысить доверие жителей к застройщику.

Также подрядчик благоустроит прилегающую территорию: появятся парковочные места, пандусы, безопасные детские площадки и элементы комфортной городской среды.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Мужах построили дом для 23 семей, проживающих в аварийном жилье.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.